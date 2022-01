Rochi Igarzábal y la alegría por su primera temporada en Carlos Paz

Rochi Igarzábal integra el elenco de la comedia «Una noche en el hotel», que se presenta de martes a domingo en el Teatro del Lago y está encabezado por Pedro Alfonso Georgina Barbarossa. Es su primera temporada en Villa Carlos Paz y asegura que disfruta mucho de su naturaleza y el cariño del público.

«El elenco que tenemos es el regalo más grande, el grupo que se formó es prácticamente una familia. Pasamos los días juntos y para mí es un placer inmenso estar al lado de semejantes artistas. Venía pisando el escenario con mi música, con mi banda, tocando en diferentes partes del país y esto es maravilloso. Venir a hacer temporada por primera vez a Carlos Paz, recibir el cariño del público y ver como se ríen y disfrutan, es algo hermoso»; expresó en diálogo con EL DIARIO.

«Tengo un personaje muy querible, ella está atajando todo lo que pasa en este hotel, va recibiendo los diferentes huéspedes (que son un poco extraños y locos), pero a la vez hay toda una confusión que es muy graciosa. Hay una complicidad con el público, que ya sabe que es lo que está pasando»; agregó sobre su rol en «Una noche en el hotel».

En torno al contexto pandémico que se vive en el país y que impacta además en la ciudad, sostuvo: «Se extraña eso de poder compartir más con la gente, salir y tener la posibilidad de quedarse un rato con ellos. Pero a la vez, tramos de manejarlo con el mayor de los cuidados y los respetos, valorizar que vienen de diferentes partes del país a ver la obra pero que tenemos que cuidarlos. Los primeros días fueron difíciles, yo estuve con Covid y tenía fiebre alta, me costaba abrir los ojos y estaba mal. Después me empecé a sentir mejor, pudo moverme un poco y creo que estar rodeada de tanta naturaleza me ayudó mucho a recuperarme y volver con todo».

Sobre el impacto que la ciudad tuvo en ella, reconoció: «Es increíble el paisaje y la naturaleza que hay alrededor, fui a algunos lugares y estoy fascinada. Visité el dique, recorrimos un poco y es hermoso, se disfruta mucho. Es increíble el lugar, porque se puede disfrutar, relajar y pasear, yo soy como una turista. Apenas llegué, pregunté qué había para hacer y hay un montón de opciones para ir con mi hija».