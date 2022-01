Gladys La Bomba Tucumana rompió el silencio: «Nos estamos conociendo»

Gladys «La Bomba tucumana» se ha convertido en la figura más buscada de Villa Carlos Paz. Desde hace algunos días, estaría viviendo un romance y todos buscan conocer quién es el afortunado que logró conquistar su corazón. Durante una entrevista exclusiva con EL DIARIO, la cantante reveló que está saliendo con un empresario y músico de Venado Tuerto y también habló de su participación en Cocodrilísima, una de las obras más elegidas de la temporada.

«Me siento muy bien, estoy feliz y siento que todo fluye. Algunas veces, uno trabaja incómodo pero este no es el caso. En Cocodrilísima tengo un set de humor y después me presento como Gladys La Bomba y le hago un homenaje a Raffaella Carrá. La gente de Carlos Paz me trata hermoso y si bien trato de no salir mucho, alguna vez me toca ir a comprar algo y se siente su cariño. No siempre se puede la foto, el saludo o el videíto, pero me cuesta decir que no y trato de saludarlos a todos»; destacó.

«A nivel personal, estoy muy bien. Bajé varios kilos, me cuido muchísimo y eso hace que mi exterior se vea mejor y mi interior se sienta aún mejor. Me siento bárbara, renovada y muy animada con mi autoestima. Soy una mina de 56 años, pero me siento espléndida»; añadió la cantante.

Durante los últimos días, se la vinculó sentimentalmente con un compañero de elenco y hasta con un músico santafesino, pero Gladys sostuvo: «Tengo ganas de enamorarme, de tener un compañero que me quiera y poder querer a alguien de verdad. No quiero un amor de verano, ya tuve muchos de esos. Estoy conociendo a alguien maravilloso, una persona divina. Él es un empresario de Venado Tuerto y lo conocí hace algunas semanas. Es un divino y siento que tiene buenas intenciones conmigo, no necesita mi fama, ni nada, es un hombre que no necesita colgarse de mí».

«Es triste que se llenaran los portales diciendo que tenía una relación con Rodrigo, mi compañero de elenco. No tengo una relación con él, nos dimos un beso y nada más»; concluyó.