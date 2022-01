Impresionante: Duki se prendió fuego durante un show

Buenos Aires. El famoso trapero argentino Duki literalmente «se prendió fuego» accidentalmente en un show que dio el fin de semana. El cantautor se paró sin querer sobre un lanzallamas y durante un instante las llamas lo envolvieron por completo, logrando salir ileso de milagro.



«Antorcha humana», escribió el artista en sus redes sociales, acompañando una impresionante foto de ese momento. «Cuando te parás arriba de los lanzallamas sin querer», explicó.



Al ver la impactante fotografía, el streamer Coscu quiso saber más. “¿Me la podés explicar bien? Es que enserio no entiendo com es posible”, a lo que el músico llevó tranquilidad: “Me paré en un lugar equivocado. En el momento sentí mucho calor y nada más jajajaaja” y en Twitter hasta bromeó: “Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show. Duko AKA antorcha humana”.



Más de un millón y medio de usuarios le dieron “Me gusta” a la foto del trapero y comentaron: “La flama”, “Literalmente estás prendido fuego Duko”, “Como un ave Fénix”, “On fire”, “El verdadero modo diablo”, “Ya tenemos foto del año” y “Yo hoy, con 40 grados”. Su colega María Becerra también comentó: “Amigo no puedo creerlo, literal que no te moriste de pedo”.