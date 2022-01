Robbie Williams aseguró que años atrás quisieron matarlo

Reino Unido. El artista británico Robbie Williams, autor de grandes éxitos como "Ángels", "Feel" o "Rock DJ" habló sobre un profundo secreto a The Mirror, un periódico de su país sobre una situación vivida hace muchos años, en el apogeo de su carrera musical.



"Nunca, nunca he dicho nada de esto, pero había un contrato para matarme. Nunca he dicho esto públicamente antes. Estas son el tipo de cosas invisibles que suceden cuando te vuelves famoso", contó Robbie.



Explicó que gracias a sus amigos y su familia pudo sobrepasar este momento tan oscuro de su vida. "En un momento de mi vida fui ridículamente famoso, al estilo de Michael Jackson", comentó el cantante.



"Alcancé la fama con 17 años con una boyband que formé a los 16 (...) Cuando tenía 21 me fui, tuve una carrera en solitario, vendí 80 millones de álbumes, tuve récord de entradas vendidas en un día para una gira y bla bla bla", contó el artista que también abordó cómo la ansiedad y la depresión aparecieron en su vida como consecuencia de la fama.



Él se mudó a EEUU para recuperar parte de su anonimato y poder lidiar con sus problemas de ansiedad. “Quería poder ir a todos los lugares con normalidad. Acá vivo en el anonimato y de verdad que disfruto de él. Cuando pienso en regresar a Reino Unido, me doy cuenta de que allá no lo tengo y eso me pone ansioso y me deprime”, aseguró.