«Tres Cuartos Vocal» tendrá su luna coscoína

Joaquín de León (32), Pablo Lewin (40) y Julián Cósiansi (36) fueron por la revancha y ganaron el Pre Cosquín en la sede de Carlos Paz, por lo que cumplirán el sueño de subir al escenario de Cosquín. Ellos integran «Tres Cuartos Vocal» un trío nacido en la ciudad de Córdoba que interpreta folclore latinoamericano.

Julián dialogó con EL DIARIO y manifestó: «Somos los tres nacidos en Córdoba Capital, estamos trabajando con este formato de trío desde el 2019. Nos conocimos por Joaquín, él fue reclutándonos y tenía la idea de hacer un conjunto vocal lírico. Al final fuimos viendo que nuestro repertorio iba para todos lados, desde Britney Spears a la Mona Jiménez. Los tres venimos de universos distintos, yo vengo de la música brasileña, Pablo de escuchar mucho a Joan Manuel Serrat y Joaquín es más del pop. Los tres tenemos el folclore en nuestra infancia y empezamos a buscar por ahí».

«Estar en Cosquín, es como ir a Marte. Conocíamos el festival, pero nunca se nos hubiese ocurrido que llegaríamos ahí como trío. En 2019 fuimos, pero no quedamos y ahora decidimos volver a intentar. La primera vez nos jugó en contra no conocer tanto y dimensionar que es un escenario de grandes, creo que nos jugó en contra la mística del escenario. Pero este año queríamos ir a disfrutar y haber ganado es un plus, no lo esperábamos»; reconoció.

«Tres Cuartos Vocal» ganó por la sede de Carlos Paz y además sueña con sacar su primer disco.