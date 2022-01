La tajante respuesta de Marcelo de Bellis y Darío Lopilato a Érica Rivas

Buenos Aires. “Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo Érica Rivas recientemente a la hora de volver a referirse a su polémica salida de la versión teatral de Casados con Hijos.



“Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, dijo sin vueltas ni eufemismos sobre el vínculo con sus ex compañeros, en una charla con el periodista Julio Leiva para el ciclo de entrevistas llamado Caja Negra.



Por estos días, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato -Dardo Fuseneco y Coqui Argento en Casados..., respectivamente- comparten elenco en la comedia Vamos a contar mentiras, con sede en Mar del Plata. En entrevista con Intrusos (América), el notero les reprodujo el último comentario de Rivas. Y de Bellis reaccionó tajante: “Ehh, ehh, bueno, es mucho. Me parece mucho. Ya estamos, ya está el tema. Y además, Casados no es un proyecto, ni siquiera hoy. Así que estaríamos hablando sobre el pasado, sobre lo que dijo uno, sobre lo que dijo otro...”.



En ese punto, intervino Lopilato. “Hay cosas que uno no puede manejar. Y eso es lo que pasa en esta situación: yo no la puedo manejar, Marce no la puede manejar. Ya van decisiones más allá: decisiones personales, decisiones de producción, decisiones de lo que sea... Pero te llaman para la Selección y ese partido lo querés jugar. Eso es lo que me pasa con Casados con Hijos. Hay que recordarlo como algo hermoso que pasó”, dijo en línea similar a su ex compañero de elenco en la recordada sitcom emitida por Telefe.



“A todos nos cuesta soltar Casados con Hijos. De hecho, Darío y yo nos propusimos volver a trabajar juntos porque no pudimos hacer Casados. Y nos queremos, nos admiramos mutuamente como profesionales y para nosotros es un placer estar juntos”, cerró de Bellis. (Infobae)