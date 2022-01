Gisela Bernal volvió a los escenarios para celebrar con Stravaganza

Tras haber vivido un tiempo en el exterior, la bailarina Gisela Bernal regresó al país y se sumó al elenco de Stravaganza, la obra creada por Flavio Mendoza que este verano celebra sus diez años en Villa Carlos Paz. Durante una entrevista concedida a El Diario, expresó su alegría por volver al teatro y por compartir nuevamente con el público.

«La verdad que estoy súper contenta de estar acá de nuevo, es un lugar que amo y donde hemos vivido tanta historia. La ciudad está hermosa, creció un montón desde la última vez que la vi y me encanta. Flavio ya me había adelantado su deseo de volver y me decía que le encantaría tenerme en el elenco. Se enteró que volví del exterior y me llamó inmediatamente, así que estamos acá. Tener la posibilidad de volver a una obra como Stravaganza, con todo lo que significa, no es nada fácil y es un orgullo»; destacó.

«En el exterior tuve propuestas, pero la pandemia no permitió que se concretaran. Me quedé con la familia y con el tiempo, me empezó a picar el bichito del teatro»; reconoció Gisela.

Sobre el éxito que están viviendo esta temporada de verano, aseguró: «Siempre me genera nervios salir al escenario, cada uno de los días. Me pasa antes de empezar y después, antes de bailar con Flavio justamente. Siempre estoy muy concentrada y la verdad lo disfruto muchísimo, bailar con él es un placer enorme porque es un gran compañero. Creo que tenemos una chispa especial porque nos llevamos muy bien y eso se disfruta mucho. Estamos muy agradecidos por el apoyo del público».

«Es importante poder apoyarnos entre todos, la peleíta del verano ya está, ya pasó. Nos volvimos a unir como la gran familia que somos, quizás la pandemia nos ayudó a eso, a apoyarnos más entre nosotros y está bueno»; finalizó.