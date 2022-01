Lula Rosenthal, la elegida del verano

Lula Rosenthal integra el elenco de Stravaganza, comparte escenario con Flavio Mendoza y ha sido nominada en los premios «Carlos 2022». La artista oriunda de Buenos Aires está viviendo una gran temporada de verano y contó que se enamoró de la música cuando tenía cinco años y desde entonces nunca la abandonó.

Hoy construye su camino de la mano de grandes profesionales del teatro y la televisión mientras trabaja en sus propios proyectos musicales. Además, estuvo en Los Mammones, cantó con Natalia Lafourcade, Benito Cerati y Michael Bublé, entre otros.

«El hecho de hacer y hacer, es como que me va abriendo puertas y me permite conocer gente nueva. Tengo 31 años. Mis papás desde muy chiquita me llevaban a sus espectáculos y cuando tenía nueve años, arranqué a estudiar y empezaron a aparecer las oportunidades. Estar en Stravaganza es algo hermoso y más de la mano de Flavio (Mendoza), que es un groso. La gente lo disfruta mucho y me dieron un lugar muy bueno»; comentó a EL DIARIO.

«Es un año raro y es volver después de un tiempo a los escenarios. Nos seguimos cuidando mucho igual, porque se dieron muchas suspensiones, obras levantadas y nosotros somos muchos. Tuve la oportunidad de compartir escenarios con grandes figuras y cosas inolvidables como haber sido invitada a cantar en el cumpleaños de Michael Bublé. Siempre voy tranqui, tratando de analizar los proyectos y disfrutando del presente»; reconoció la cantante.

«Tengo familia en Capilla del Monte y soy de venir mucho a Córdoba. Estuve dando mis paseos, porque Córdoba me enamora. Estoy tranquila acá y me pasa que me reconocen en la calle por Los Mammones»; completó.