Cocodrilísima se bajó de los premios, la bronca de Omar Suárez

Omar Suárez está indignado con los premios «Carlos 2022» y el elenco de Cocodrilísima no participará de la entrega, prevista para el próximo lunes 31 de enero en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz.

El productor sacó un duro comunicado donde consideró que se cometió un acto de injusticia y anunció que su compañía «se queda afuera del evento».

Si bien Agustín Souza fue nominado en la categoría Mejor Labor humorística en Espectáculo y la cantante Gladys «la Bomba» Tucumana fue ternada como Mejor Cantante femenina en espectáculo, Suárez consideró: «Al no incluir el género ‘Revista’ en el espectáculo, para el jurado y Director (de Cultura), este género no representa al teatro, y al no ser nominados a nada en lo grupal o producción, el elenco de Cocodrilísima se queda afuera del evento».

«Más allá de las nominaciones de Agustín Souza y Gladys la Bomba (merecidísimas) la producción cree que se cometió un acto de injusticia, primero y en forma sospechosa quedar fuera de ciertas nominaciones y por último, al no ser invitados y no permitir acompañar a nuestros dos artistas nominados. Un vergüenza y un desprecio a quien invierte y genera trabajo en la ciudad»; sostuvo el empresario.