Preocupación por la salud de Céline Dion

EE.UU. La cantante Céline Marie Claudette Dion está mal. Sus problemas de salud no le dan tregua. Es que otra vez tuvo que cancelar su gira Courage por los Estados Unidos. “Tenía muchas esperanzas de estar lista para volver al escenario ahora, pero me doy cuenta de que tengo que ser más paciente. Estoy desconsolada. Me siento tan mal por decepcionarlos. Lamento especialmente decepcionar a todos los fans que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora tengo que concentrarme en mejorar. Quiero superar esto tan pronto como pueda”, se lamentó la artista en su cuenta de Twitter.



Por la pandemia, Dion ya había suspendido sus shows programados en la ciudad de Las Vegas, en el Resort World Theatre, donde se iba a presentar entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. El presidente del teatro, con capacidad para cinco mil persona, envió un mensaje de apoyo a Céline: “Si hay algo que estos tiempos difíciles nos han enseñado es que nada es más importante que el bienestar. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida a nuestro hogar cuando se sienta lista y capaz de actuar de nuevo”.



El próximo 9 de marzo tenía previsto retomar su gira en Denver, que se extendería hasta el 22 de abril para cantar en otras 15 ciudades de los Estados Unidos y Canadá. “Los espasmos musculares severos y persistentes” que sufre desde hace tiempo le están impidiendo subir a los escenarios para brindarle a su millones de seguidores su exquisita voz. “Está tardando más de lo que se esperaba”, señaló la empresa que la representa.



Céline Dion había podido cumplir con los primeros 52 shows de la gira antes del inicio de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020. Ahora, se prevé que la estrella de la música retome sus presentaciones el 25 de mayo en Birmingham, en el Reino Unido. “Seré tan feliz cuando recupere la salud, la pandemia haya quedado atrás y vuelva a subir al escenario”, se ilusionó la artista canadiense, oriunda de la ciudad de Quebec.



Durante la famosísima Paris Fashion Week, celebrada entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 2021, la mega estrella se convirtió en la gran protagonista del evento. Por sus impecables looks, pero también por su extrema delgadez. Una de las noches impactó con su glamoroso vestido negro y un escote muy pronunciado. Ese atuendo dejaba entrever la gran pérdida de peso que había sufrido la cantante.



Consciente de que los ojos del mundo se estaban posando en su figura con preocupación, aceptó una entrevista en Good Morning America para ¿despejar las dudas? sobre su extrema delgadez: “¿Estoy delgada? Es cierto que estoy un poco más delgada, pero todo está bien, nada va mal”.



Es que hace más de una década que circulan fuertes rumores sobre los supuestos trastornos alimenticios de Céline. En sus apariciones públicas se puede ver un cuerpo demasiado delgado, los huesos muy marcados y músculos poco tonificados. Pero la intérprete de My Heart Will Go On lo desmiente cada vez que tiene la oportunidad. “No soy anoréxica”, sostiene con firmeza.



La autora de The Power of Love adjudica su escualidez al baile que practica cuatro veces por semana con el bailarín Pepe Muñoz. Según Céline, únicamente con esta danza se mantiene en forma sin la necesidad de hacer ningún tipo de dieta. “Simplemente hago lo que me gusta”, argumentó.



No son pocos los que atribuyen su excesiva delgadez al fallecimiento de su marido, el 14 de enero de 2016, víctima de un cáncer de garganta, a los 73 años.