El cordobés que la rompe con una «lata de batata» junto a Buddy Guy

EE.UU. El joven guitarrista cordobés Iván Singh (https://www.ivansingh.com), de solo 26 años, se dio el lujo de subir a un escenario y tocar con una verdadera leyenda del blues: Buddy Guy. El lugar de este «sueño cumplido» para el argentino fue el Buddy Guy's Legends, el club que pertenece al propio Guy y está ubicado en la ciudad de Chicago.



Fue inaugurado en 1989 ha acogido a grandes del blues como Stevie Ray Vaughan y el propio Buddy. Legends ha desarrollado una reputación internacional. Fue el sitio de grabaciones como Guy's Live at Legends , Junior Wells : Live at Buddy Guy's Legends y el set en vivo de Guy con Junior Wells titulado Last Time Around - Live at Legends .



Ivan Singh no solo muestra en cada actuación su impresionante talento, sino que tiene una guitarra de caja de lata única y una forma particular de tocar. Ha por toda Argentina y también en diferentes ciudades der América, Europa, Brasil y Chile. Y ha hecho colaboraciones junto a artistas de la talla de Chris Cain, John Primer, Súper Chican, Slam Allen (James Cotton), Lurrie Bell, Cedric Burnside, Linsey Alexander, Mike Wheeler, Jimmy Burns, etc.





Iván Singh y su "lata de batata"



En Argentina, ha tocado entre otros con Charly García, Pappo Blues Band, Botafogo Don Vilanova ,Vitico, Chizzo y por supuesto, haciendo honor a su origen, con La Mona Jiménez.



El pasado viernes, el guitarrista cordobés logró tomar contacto con el famoso artista estadounidense y cumplir uno de sus sueños. “Cerré esa noche junto a su banda; en la que toca su hijo Greg y canta su hija Carlisle. Hacia el final del concierto, Buddy me dejó su guitarra a lunares y me quedé tocando en escena mientras él saludaba en plan de despedida y nos presentaba a todos. Fue espectacular”, relató Singh a La Voz del Interior.



Después de ese momento inolvidable, el cordobés fue contratado para abrir el último concierto de Buddy Guy en su club de este enero de 2022. “Estaba todo cerrado desde hace tiempo, pero me hicieron un lugar para hacer show yo solo, con mi guitarra acústica. Es un sueño total hecho realidad”, declaró Iván.