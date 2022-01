Eternos: realizarán una serie de eventos en homenaje a The Beatles

Mundo. El audio del histórico último concierto de The Beatles fue remezclado recientemente y subido desde el domingo a las plataformas digitales, como parte de la celebración por un nuevo aniversario de aquella presentación final de 1969 en la terraza de los estudios Apple Corps en Londres.



“The Beatles: Get Back - The Rooftop Performance”, fue remezclado por Giles Martin -hijo del célebre productor musical del grupo George Martin- y Sam Okell y lanzado por Universal Music como parte de las celebraciones que comenzaron con la salida del documental "Get Back" y la publicación de un libro coleccionable sobre aquellas sesiones de grabación de "Let it Be".



Los registros explorados en estos nuevos proyectos han revelado que un espíritu más alegre y benévolo impregnaba las sesiones, diferente al que se transmitía en los 80 minutos de la película “Let It Be” de 1970.



Para acompañar estos festejos, habrá próximos anuncios, tributos y eventos, como la ya agendada por el Salón de la Fama del Rock & Roll que inaugurará el 18 de marzo una exhibición que estará disponible para los fanáticos durante un año.



Como un complemento a la docuserie dirigida por Peter Jackson, la exhibición multimedia dará la bienvenida a los fanáticos a entrar en los ensayos y sesiones de enero de 1969 a cargo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, a través de aquél show final y de proyecciones a gran escala.



La escena estará ambientada con instrumentos originales, ropa, letras escritas a mano y otros artículos únicos, incluidos algunos prestados directamente por el grupo y allegados. A lo largo del año se anunciarán eventos especiales que serán organizados por el Salón de la Fama del Rock & Roll durante la exhibición, incluidas entrevistas, proyecciones de películas, paneles y más.



Por su parte, la cantante Norah Jones lanzó dos videos tributo, filmados recientemente con su banda en la azotea del Empire State de Nueva York, con versiones de "I've Got A Feeling" y "Let It Be", que ya se encuentran disponibles en su canal de YouTube.



En tanto, el próximo sábado "The Beatles Love" de Cirque du Soleil estrenará un nuevo homenaje a aquella actuación con miembros del elenco original de la aclamada producción teatral que lleva 15 años en el escenario.de The Mirage, en Las Vegas.