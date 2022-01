Detuvieron a un hombre que extorsionaba a Ángel De Brito

Buenos Aires. Dos equipos de la Polic燰 de Buenos Aires llegaron a la localidad bonaerense de 9 de Julio con un objetivo claro: deb燰n entrar a una casa en la calle San Nicol嫳 desde donde, segn la Justicia, se realizaban amenazas y extorsiones contra el periodista y conductor 聲gel De Brito. Los agentes ingresaron al domicilio con la autorizaci鏮 de una fiscal de Lomas de Zamora, que colabor con la investigaci鏮 iniciada en jurisdicci鏮 porte鎙 hace m嫳 de un a隳. Una vez en el interior detuvieron a un hombre de 34 a隳s que estaba armado.



Adem嫳, al sospechoso le secuestraron celulares y dispositivos electr鏮icos desde donde se habr燰n cometido los delitos.



Hola. Eu, me mand嫳 un saludo. 熹u pasa? 燜e hac廥 el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta. Estos son algunos de los menajes que De Brito recibi en 2019 y que le llegaban de distintos celulares y cuentas en redes sociales.



A ra瞵 de esto, y de la denuncia que realiz su equipo de abogados integrado por Fernando Burlando y Mart璯 Leguizam鏮, se inici una causa en la fiscal燰 de Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Horacio Azzolin.



De la investigaci鏮 realizada por la Justicia, que incluy la participaci鏮 de la Divisi鏮 de Conductas Inform嫢icas Il獳itas de la Polic燰 de la Ciudad, se lleg al domicilio en la localidad de 9 de julio. Para ello, se rastrearon distintas direcciones IP hasta finalmente llegar al supuesto responsable.



En los documentos que integran la causa judicial, se especifican m嫳 amenazas y el tenor de cada una de ellas: No se trata de hechos menores, por cuanto nos encontramos ante grav疄imas amenazas recibidas por De Brito. Las amenazas han ido creciendo, y se ve de forma enf嫢ica y clara.



Por ejemplo, le escribi mira que arranco y me llevo tu nmero con GIF de motos y la amenaza latente de develar el nmero de conductor. O tambi幯, un si me bloqueas escracho tu nmero; veo que est嫳 en l璯ea y no te dignas a contestar, ya te di muchas oportunidades.



Segn se indica en la denuncia, el periodista bloque el nmero, creyendo que as todo quedar燰 resuelto. Lo llamaron entonces desde otro celular, repitiendo la modalidad. Ten廥 dos minutos para cumplir, le avisaban. Ahora ten廥 un minuto. Se te agota el tiempo..., fue otra de las amenazas.



Con toda esta informaci鏮, y la confirmaci鏮 de que las amenazas ven燰n de un domicilio en la ciudad de 9 de julio, la Justicia porte鎙 envi un exhorto a la fiscal Mar燰 Soledad R獳agno, de la UFI N4 descentralizada de Esteban Echeverr燰, para que ordene el procedimiento. Hace algunas horas lleg la autorizaci鏮 y la Polic燰 entr a la propiedad del sospechoso.



Al ingresar, los oficiales fueron recibidos por un hombre de 34 a隳s que fue detenido. En el interior de la vivienda se secuestraron tres celulares, un m鏚em, una tablet y dos consolas de juegos. Todo ese material ser peritado en las pr闛imas horas. Pero no fue lo nico que hallaron. El due隳 de casa ten燰 una pistola Browning calibre .22, de la que no ten燰 portaci鏮. (Infobae)