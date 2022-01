Se picó el verano: Adabel Guerrero salió al cruce de Flavio Mendoza

Flavio Mendoza encendió la polémica cuando dijo que muchos elencos usaban como excusa la pandemia para disimular el «fiasco» que eran sus espectáculos, lo que no tardó en generar reacción en las compañías que se encuentran en Villa Carlos Paz y tuvieron que suspender funciones por los contagios de Covid.

Adabel Guerrero, quien fue compañera de elenco de Flavio durante varios años, salió a responder y dijo que tiene mucha bronca porque «SEX» debió cancelar varias funciones a causa de los contactos estrechos.

«Es un poco arcaico este tipo de comentarios en esta temporada, en la situación en la que estamos. No nos peleamos por si nos sacamos las bombachas, estamos en otro mood donde parece que nadie le echa la culpa al coronavirus. Tengo una tristeza que no doy más. Uno viene con una expectativa y una ilusión artística y económica. Claramente, los artistas hacemos una diferencia en el verano. Dejamos trabajos en Buenos Aires. Estoy con un odio que no puedo más de cancelar funciones. No doy más del odio y de la tristeza»; dijo sobre el momento que está viviendo.

«En ningún caso, está bueno suspender una función. Nunca está bueno suspender funciones. Lo quiero un montón a Flavio y no sé a quién irá dirigido pero nosotros es la segunda semana que cancelamos y no nos hace nada de gracia»; agregó.