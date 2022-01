Postales de otra jornada de nuevos valores en el Pre Cosquín

Finalizó la primera noche de la quinta ronda del Certamen para nuevos valores Pre Cosquín 2022. La Luna fue testigo de los talentos que van pasando en este quinta ronda por el escenario Atahualpa Yupanqui.

De todo el país llegan los nuevos valores cargando una mochila de sueños e ilusiones para ser parte del milagro del encuentro en Cosquín. Música y danza que trascienden fronteras en un mismo lugar se dan cita como cada verano en la Capital Nacional de Folklore.

Subieron al escenario

1. Dúo Vocal: De A Dos – Barrionuevo-Aranda – Simoca – (Tucuman) 2. Solista Vocal: Emanuel Ayala – Jose C. Paz – (Bs. As.) 3. Pareja De Baile Tradicional: Benitez – Fernandez – Reconquista – (Santa Fe) 1 P 4. Pareja De Baile Tradicional: Ampuero – Herrera - Junin – ( Mendoza) 1p 5. Pareja De Baile Tradicional: Olivera – Cortez – La Rioja - ( Capital) 1p 6. Solista Vocal: Tiago Canteros – Reconquista – (Santa Fe) 7. Conjunto Instrumental: El Viejo Ritual - Jose C. Paz – (Bs. As.) 8. Solista De Malambo: Salvatierra Silvio – Simoca – (Tucuman) 9. Solista De Malambo: Luciano Gabriel Britos – La Rioja - ( Capital 10. Solista De Malambo: Alvaro Melian - Moreno – (Bs. As.)1p 11. Dúo Vocal: Dos En Canto - Jose C. Paz – (Bs. As.) 12. Solista Vocal: Priscila Ortiz – La Rioja - ( Capital) 13. Conjunto De Baile Folklórico: Meraki – Reconquista – (Santa Fe) 14. Conjunto Instrumental: Maure – Murua - Junin – ( Mendoza) 15. Solista Vocal: Agustina Benegas – Moreno – (Bs. As.) 16. Pareja De Baile Tradicional: Escobar – De La Silva - Jose C. Paz – (Bs. As.) 1p 17. Pareja De Baile Tradicional: Aguilar – Garcia – Simoca – (Tucuman) 1p 18. Pareja De Baile Tradicional: Zorrilla – Fuentes Lanesan - Moreno – (Bs. As.)1 P 19. Dúo Vocal: Aquino – Aquino – Reconquista – (Santa Fe) 20. Conjunto Instrumental: Machaca – La Rioja - ( Capital) 21. Solista De Malambo: Fabian Serna - Jose C. Paz – (Bs. As.)1p 22. Solista De Malambo: Marcos Vazquez - Junin – ( Mendoza) 23. Solista De Malambo: Nestor Llamas – Reconquista – (Santa Fe) 24. Dúo Vocal: Rivera Sur - Moreno – (Bs. As.) 25. Conjunto De Baile Folklórico: “Antigal” - Jose C. Paz – (Bs. As.) 26. Solista Vocal: Leonardo Rivero – Junin – ( Mendoza 27. Conjunto Instrumental: Los De Iriarte - Moreno – (Bs. As.) 28. Pareja De Baile Tradicional: Benitez – Fernandez – Reconquista – (Santa Fe) 2p 29. Pareja De Baile Tradicional: Ampuero – Herrera - Junin – ( Mendoza) 2p 30. Pareja De Baile Tradicional: Olivera – Cortez – La Rioja - ( Capital) 2p 31. Solista Vocal: Roberto Gomez – Simoca – (Tucuman) 32. Conjunto Instrumental: Yrembe’y - – Reconquista – (Santa Fe) 33. Pareja De Baile Tradicional: Escobar – De La Silva - Jose C. Paz – (Bs. As.) 2p 34. Pareja De Baile Tradicional: Aguilar – Garcia – Simoca – (Tucuman) 2p 35. Pareja De Baile Tradicional: Zorrilla – Fuentes Lanesan - Moreno – (Bs. As.) 2p

Foto: Prensa oficial Emiliano D'Ambrosio