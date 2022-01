Yao Cabrera bancó a L-Gante y lo invitó a su casa en las sierras

Mientras se prepara para la pelea del año, el influencer Yao Cabrera hizo referencia al enfrentamiento entre L-Gante y quien fuera su mánager Cristian Manzanelli, salió a bancar fuerte al cantante y lo invitó a su casa en Villa Carlos Paz. El youtuber uruguayo dijo que el creador de la cumbia 420 está viviendo «una situación injusta y no se lo merece».

«Mi relación con L-Gante siempre fue muy buena, de amistad. Antes que él la pegara con el tema de la música, ya teníamos onda. Cuando pasó lo de la conferencia, yo lo invité y vino sin cobrarme nada. Yo estaba en representación con Christian Manzanelli y fue Christian quien lo empezó a increpar arriba del escenario, imaginen cómo me sentía yo. Se estaban peleando entre mi representante y unos de mis mejores amigos del circulo»; sostuvo Yao.

«L-Gante le contestó bien al principio, pero Manzanelli no paraba y cuando terminó el evento, Elián se le fue a las manos y lo increpó y pasó lo que todos vieron. Lo hicieron entrar. Lo que se vio fue la parte que vende con L-Gante enojado, pero la previa fue tremenda. Él representa a La Chabona y quiso impulsarla poniendo en aprieto a L-Gante y delante de todo el mundo, eso estuvo mal. Lo hizo entrar, él explotó y creo que actuó de manera equivocada»; se sinceró el influencer.

Sobre las consecuencias del enfrentamiento, Yao aseguró: «Yo hice las acciones publicas que tenía que hacer. Cambié mi cuerpo de representación y saqué al doctor Fernando Burlando de mi representación. L-Gante ahora tiene prohibido salir del país, no puede hacer show afuera por esta movida que se armó. Le están limitando la carrera y no se lo merece, es una persona humilde y por eso lo apoyo y estoy de su lado. Antes de marzo, él me va a venir a ver y presenciar las peleas previas al viaje a Dubai».