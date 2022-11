Jin de BTS en Argentina: el concierto se verá en cines de todo el mundo

Jin - Kim Seokjin- de BTS vendrá a Argentina para presentarse junto a Coldplay en el concierto del próximo 28 de octubre en el estadio Monumental de River. La banda británica y el artista estrenarán su nueva canción 'The Astronaut' por primera vez ante el público en Buenos Aires, y también podrá verse en vivo en cines de todo el mundo.

Así lo habían anunciado desde las redes sociales de Coldplay y la noticia fue furor luego de que se confirmara la llegada de Jin al país.

El “Coldplay Live from Buenos Aires ” con Iin podrá verse no solo en cines de Argentina sino en salas de todo el mundo, donde se presentará en exclusiva la función del 28 de octubre de la gira mundial “Music Of The Spheres”.

El concierto en el que participará Jin de BTS no se transmitirá on line – como sí pasó con el concierto de Bangtan en Busan - pero desde Big Hit Music anunciaron que, al final el show en el Monumental, subirán el video de la actuación para que ARMY de todo el mundo pueda verlo.

Jin en Argentina: cines, entradas y horario

El concierto de Coldplay y Jin de BTS en Argentina podrá verse el 28 de octubre a partir de las 21 horas en las salas de cine de Cinemark Hoyts y ya quedan pocas entradas.