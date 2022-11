Lizy Tagliani anunció su casamiento y le pidió a Mirtha que sea su madrina

Lizy Tagliani fue una de las invitadas en La Noche de Mirtha de este sábado y durante la emisión del programa hizo un importante anuncio: contraerá matrimonio con su novio, Sebastián Nebot, y sorprendió al aire a Mirtha Legrand al pedirle que sea la madrina de esa boda.

“Decidimos que nos vamos a casar el 23 de marzo de 2023”, confirmó la animadora televisiva.

“Íbamos a ser algo chiquito pero tengo mi amiga que me regaló la fiesta”, agregó en La Noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece, donde compartió la mesa con Yanina Latorre, Jairo, Carolina Losada y Esteban Trebucq.

Durante el programa, Tagliani comentó de inmediato la importancia que tuvo Legrand para que pudiera irrumpir en los medios de comunicación y luego sostenerse. Lo hizo a modo de prólogo para realizarle a la anfitriona de la noche un inesperado ofrecimiento.

“Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida. Mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizy que soy”, empezó recordando la animadora. “Como yo era la peluquera de Jorge después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades”, aseguró.

“Siempre Mirtha estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés. Yo no sé si te divertía o algo”, dijo, sensibilizada haciendo que a la diva se le pongan los ojos vidriosos.

“Ojalá ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”, manifestó Lizy, con mucho respeto y hasta con algo de pudor. Mirtha reaccionó de inmediato. “¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?”, le preguntó. “Es para que lo pienses, no lo quería hacer en vivo para no sorprenderte”, se excusó Tagliani.

“Yo encantada. La madrina, pero que nunca me digan ‘tu madrina’”, pidió La Chiqui. La conductora de Trato Hecho y El Precio Justo, de reciente participación en ¿Quién es la máscara?, continuó: “Está decidida la fecha y es muy lindo porque de verdad fuiste muy importante”.

#LizyTagliani me emocionó al pedirme en la #Mesaza que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor! uD83EuDD79?? — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) October 23, 2022

Inmediatamente después de que se viera en el aire, Mirtha utilizó su cuenta de Twitter para ratificar lo que había dicho en el programa: “Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la mesaza que sea su madrina de casamiento. ¡Sería un gran honor!”, escribió junto a un corazón y un emoji que demostraba su emoción y ratificaba su compromiso.