Enrico Barbizi celebra 30 años con la música en el Teatro Real

Enrico Barbizi (músico, autor, compositor y productor) celebra 30 años haciendo y apostando a la Cultura cordobesa con un Concierto único e irrepetible.



El artista, junto a su banda completa, hará una retrospectiva de su obra tocando canciones de sus 9 discos editados y presentando 7 canciones nuevas del nuevo material que está grabando.

Además, habrá un bloque instrumental acompañado por un grupo de bailarines y una puesta en escena con Mapping. El Concierto será grabado y se filmará en vivo para la edición de un disco de los 30 Años, que será lanzado junto con material audiovisual.

No faltarán los invitados y las invitadas de lujo para compartir. No es "una fecha más". No es "otro concierto". Se trata de una celebración a la constancia, la coherencia y el compromiso artístico de uno de los referentes de Córdoba que ha sabido reinventarse y seguir proponiendo siempre una "otra cosa".





Staff del concierto



Banda: Juan Belén (Guitarra) Naty Drazile (Bajo y coros) Román Dagna (Batería y Percusión) Antú Hönik (Teclados) Cecilia Jiménez (Violín)



Bailarines: Carmela Feilghestein, Mili Salas, Sofia Vitello, Cecilia Ciccareli, Johanna Cessiecq, Pedro Rodríguez, Emanuel Pereyra



Invitados: Jenny Nager, Esteban Kabalin, Marilina Mozzoni, Nayla Malano, Jorge Centeno, Gabriel Aguirre, Santiago Lanfri, Juan Sans, Jerónimo Gallo



Y más sorpresas



Enrico Barbizi es músico de la Ciudad de Córdoba. Desde hace más de 25 años trabaja incansablemente en y por la Cultura. Un referente de la escena.

Ha compartido escenario en Córdoba abriendo los conciertos de Phil Collins, Bryan Adams, Jon Anderson (YES), Silvio Rodríguez, Dominic Miller (STING), Roberto Carlos, Fito Paez, Ismael Serrano, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Cristian Castro, Pimpinela, David Bisbal, Suéter, entre otros.

Ha realizado giras y ha tocado junto a Palo Pandolfo, Martin Buscaglia, Pablo Dacal, Mocchi, Eruca Sativa, Fernando Zamalea y Marcelo Ezquisga, Francisco Bochaton, Alfonso Barbieri, etc.



Enrico tiene 9 discos editados. Y actualmente trabaja en su próximo material con Invitados como Litto Nebbia, Lula Bertoldi, Lito Epumer, Guillermo Arrom, Leo García, entre otros.

Por otra parte tiene más de 25 años de experiencia componiendo música para Teatro, Danza, Cine y TV.

El concierto se realizará el sábado 12 de Noviembre, a las 21 horas en el Teatro Real ubicado en San Jerónimo 66, Córdoba

El costo de las entradas es de $1500 y se encuentran disponibles en Autoentrada y en Boletería del Teatro.