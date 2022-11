L-Gante respondió a las declaraciones de su padre biológico

Buenos Aires. Tras la declaraciones de Miguel Ángel Prosi, su padre biológico, L-Gante decidió hablar sobre el tema, teniendo en cuenta que la última vez que se habían visto habría sido hace 17 años y luego se distanció.



En reiteradas entrevistas, el cantante de cumbia 420 aseguró que no tiene contacto con su papá, ya que dejó en claro que no sentía necesidad de acercarse. Sin embargo, esta vez decidió no quedarse callado, aunque fuera para reafirmar su postura.



“Siento que es más un descontrol, un huracán alrededor mío y yo, que estoy en el centro, me quedo quieto. Eso es lo que siento. Pero bueno, mientras no me complique…”, comenzó diciendo el cantante en una nota que dio para Intrusos.



“Ella ni se mete y toma todo con pinzas para que no hablen giladas. No tenemos problemas con nadie. Siempre están las puertas abiertas”, dijo Elián sobre cómo reaccionó su mamá tras las declaraciones de su papá.



“A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar. No hay que renegar. Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie. Vivo diciendo ‘papá’, pero de onda”, concluyó ante las reiteradas preguntas de los panelistas del ciclo de América sobre cómo era la relación con su padre biológico.



Horas atrás, Miguel Ángel Prosi, el padre biológico del artista, rompió el silencio y dio una entrevista a la cuenta de Instagram LiveTvOk, que fue difundida en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) donde el hombre reveló detalles de la relación que mantiene con su hijo.



“A partir de los 5 años ya no lo veo más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños -el 2 de julio- que me mandó un saludo que decía que ya nos íbamos a ver, pero después nada más”, relató Miguel Ángel. Aunque, dejó en claro que con la madre de L-Gante mantiene una relación, pero que no hablan de las actividades de joven.



“¿Por qué se rompió el vínculo con Elián?”, le preguntaron durante la charla a Prosi. “Una vez que lo fui a visitar a la casa, estaba la madre con una pareja y Elián le dijo ‘papá’, eso fue cuando él tenía entre cuatro y cinco años. Entonces, le dije a la madre que no estaba para hacer el papel de payaso. Y bueno ahí rompi el vinculo con la madre y no lo llevó más a la casa donde yo vivía en Merlo”, respondió.



En otro tramo de la charla, el padre del artista se refirió a los dichos de su hijo sobre su persona. “Lo que dijo fue con desprecio y ese es mi enojo porque yo no hablo y la verdad que no tienen nada que hablar, menos con ese desprecio-insistió-. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando, por eso no lo llamé más y él tampoco me llamó. Más que ofendido me sentí dolido”, aseguró.