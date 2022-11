Nicki Nicole y Trueno, en la edición estadounidense de la Rolling Stone

EE.UU. Es evidente que Trueno (20) y Nicki Nicole (22) son explosivos, tanto juntos como por separados. Son dos estrellas de puro talento que suenan en cada rincón de Argentina como también llenan estadios y triunfan en otros países de América y Europa.



En un escalón más de su carrera al éxito, la pareja llegó a la edición estadounidense de la revista Rolling Stone. La publicación los describió como “Argentinian power couple” -"la pareja poderosa argentina"-. Se trata de una nota que no es una entrevista tradicional sino que invita a una charla fluida entre Trueno y Nicki Nicole, en la que reflexionan sobre el camino recorrido -en conjunto y por separado-, sobre su actualidad y el futuro.



Se conocieron grabando "Mamichula" (2020) y según lo que cuentan en esta entrevista, se pudieron decir aquello que sentían el uno por el otro a través de la letra de esa canción mientras que "chispas" flotaban por el aire del estudio. Unas semanas después tuvieron su primera cita, se enamoraron fuerte y siguen juntos desde ese entonces.



"Freestylear es un estilo, un modo de vida", reflexiona el joven del barrio de La Boca, con una madurez en sus palabras y en su música que no coinciden con sus escasos 20 años.



Trueno se inició como freestyler y confesó a RS que sigue disfrutando de improvisar rimas como estrategia para componer canciones, como herramienta de inspiración y como parte de los shows en vivo; como por ejemplo en su emocionante intervención de free' en el tema "Clint Eastwood" de la banda británica Gorillaz en el último Quilmes Rock -en mayo pasado- o en su reciente Tiny Desk -del cliclo estadounidense NPR-.



Truenito, al haber nacido en una familia de músicos y cantantes, siempre estuvo rodeado de diferentes estímulos que hizo que se convirtiera en un performer completo. Cuenta en esta entrevista, que su padre, el hiphopero Pedro Peligro, fue y es una gran influencia en su carrera: "He compartido escenarios con él desde que tengo memoria. Es el que me enseñó sobre el mundo del hip-hop y quien me formó en todo lo que soy. Todas las rimas que vivo (risas) todo lo que aprendí, lo aprendí de Peligro".



Sobre su relación con Trueno, la rosarina contó que ama "ponerle los auriculares y ver cómo reacciona a la canción. Si alguien sabe sobre música en este mundo es él. Respeto mucho sus consejos porque sé que me ama, quiere lo mejor para mí en cada canción y como persona".



"El momento en que me enteré que iba a tener mi propio Tiny Desk de NPR, me enfoqué en representar a Argentina", dijo Nicki en la entrevista con RS.



Además, la joven artista de hits como "Wapo Traketero" (2019) compartió que la música la ayudó a liberarse: "Ahora logré verbalizar un montón de cosas que antes no podía decir de otra manera".



Sobre su colaboración con la banda uruguaya No te va Gustar en la canción 'Venganza', explicó que trata sobre los horrores y experiencias que viven las mujeres a diario sometidas a violaciones y desapariciones. "Recibí mensajes de mujeres agradeciéndome por denunciar esta problemática. Puede resultar difícil de escuchar pero es necesario hablarlo y cantarlo. Cuando hice "Venganza" en vivo, vi como muchas personas del público se conmovieron. Y lo mismo sucede con 'Tierra Zanta', la canción de Trueno con Victor Heredia".



Al final, Nicki le preguntó a Trueno "¿Empezarías una familia conmigo?", a lo que el rapero contestó, "me encantaría formar una familia con vos algún día".