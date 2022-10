Murió Loretta Lynn, leyenda de la música country

EE.UU. Loretta Lynn, la hija de un minero de carbón de Kentucky que alcanzó el estrellato internacional, murió en la mañana de hoy en su rancho en Hurricane Mills, Tennessee. En abril, la leyenda del country celebró su 90 cumpleaños.



“Nuestra preciosa madre, Loretta Lynn, falleció pacíficamente esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills”, dijo su familia en un comunicado.



Lynn había sido hospitalizada en Nashville, Tennessee, en 2017 después de sufrir un derrame cerebral en su casa de Hurricane Mills. La cantante de country también fue hospitalizada varias veces por agotamiento y neumonía, mientras continuaba recorriendo salas de conciertos y saludando a los visitantes de su rancho.



Lynn hizo todo lo necesario para volver a ponerse de pie para los que más ama. Su asistencia imperdible al Salón de la Fama de la Música Country de Alan Jackson que marcó su primera aparición pública en Nashville desde sus problemas de salud.



“Esta es la primera vez que salgo de la casa, Alan”, dijo Lynn después de recibir una estridente ovación de pie de los 800 invitados. “Eres lo único que me ha traído aquí”.



Casada a los 13 años con un corredor de alcohol ilegal nueve años mayor que ella, Oliver “Doolittle” Lynn, Loretta era madre de cuatro hijo cuando cumplió 18. Comenzó a escribir canciones en una guitarra que su esposo le compró.



En 1960, firmó su primer contrato discográfico y lanzó su primer sencillo, “I’m a Honky Tonk Girl”. Siguió una serie de éxitos Top Ten: “Don’t Come Home A ‘Drinkin’ (With Lovin ‘on Your Mind)”, “You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)”, “Fist City”.



Muchas de sus canciones se inspiraron en sus propios problemas maritales.



En 1972, Lynn se convirtió en la primera Artista Femenina del Año de la Asociación de Música Country, y en 2003, cuando recibió el Kennedy Center Honor, el presidente George H.W. Bush la llamó “un tesoro nacional”.



La autobiografía más vendida de Lynn en 1976, “Coal Miner’s Daughter”, reveló su dura infancia en Butcher Hollow. También sirvió como base para el éxito de taquilla de 1980 que ganó un Oscar a la Mejor Actriz para su protagonista, Sissy Spacek.