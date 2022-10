«El Pantanillo de Ernesto Sábato» en el Ateneo de Granada

Por Álvaro Salvador

Catedrático de Literatura Hispanoamericana y Española

Me resultan muy interesantes los ensayos o los relatos sobre espacios directamente relacionados con la vida y/o la trayectoria de figuras señeras de la literatura universal. Y no sólo por la riqueza simbólica que pueden proyectar estos espacios sobre la obra de dichos autores, tal y cómo demostró en sus trabajos Gaston Bachelard, sino sobre todo por la aproximación vital al escritor que estos lugares suelen proporcionar al creador, lo que la moderna narratología suele llamar los “recintos de intimidad”.



Pedro Solans se centra en el trabajo que comentamos, El pantanillo de Ernesto Sábato, en un lugar mítico de la serranía de la Córdoba argentina, el paraje denominado El Pantanillo, el humedal más importante de Villa Carlos Paz, dentro del cual se levantaba el rancho La Tapera, un lugar modesto que entonces tenía alquilado el cineasta Fernando Valle y al que Ernesto Sábato se retiró con su familia en un momento crucial para su vida y para su trayectoria creativa. Con paciencia y dedicación de bastantes años, Solans reconstruyó la llegada y estancia de Sábato a este lugar, en un momento en el que estaba abandonando su anterior vocación científica y aproximándose poco a poco a su trayectoria posterior como escritor. Solans nos cuenta cómo a las orillas del río Los Chorrillos, o por los humedales o los bosques de aquel paraíso, Sábato debió pasear meditando sobre su futuro y sobre la escritura que quería añadir a ese futuro. Durante todo el año 1943 Sábato estuvo sumido en estas meditaciones y, más tarde, debajo de una mítica higuerilla, escribiría primero su primer ensayo Uno y el Universo (1945), que junto a Heterodoxia, publicado en 1952, constituirían los fundamentos ideológicos de su posterior carrera narrativa y , a continuación, escribiría su primera novela El Túnel, que se publicaría en 1948.



No obstante, la relación de un espacio con un creador no es siempre unilateral, sino a menudo multilateral. El hecho de que un lugar sea un ámbito de inspiración, propicio para el trabajo literario o artístico en general no se debe únicamente al azar, sino a unas condiciones precisas que hacen de él un refugio emocional, propicio para nefelibatas o letraheridos. No otra cosa era, según Solans, El Pantanillo, un lugar modesto, recoleto, fuera de las rutas más o menos turísticas, pero que reunía las condiciones naturales de aislamiento, belleza, tranquilidad e inspiración para espíritus sensibles. Ya antes de él se habían refugiado allí otros artistas como el cineasta Fernando Valle quien acogió a Sábato y a su familia y se retiró a vivir en una carpa vecina mientras traducía el Ulises de Joyce. Pero también el editor Jacobo Muchnik que incluso había comprado un rancho llamado El Tope, o el novelista Enrique Wernicke, que fue quien habló a Sábato de aquel lugar ideal y, por supuesto, pintores, actores y actrices, otros escritores como Leónidas Barletta o Alejandra Pizarnick, quien le dedicó un precioso poema al lugar. Los Sábato vinieron con la intención de pasar allí un tiempo, al final un año, mientras el futuro del cabeza de familia se solucionaba, tanto en lo económico como en lo profesional, pero quedaron enamorados del lugar y desde entonces regresaron muchos veranos, a pesar de que aquel no era un lugar típico de veraneo.



Solans nos cuenta, apoyándose siempre en documentación, alguna excepcional como la de Mario Sábato, cómo la familia se imbricó dentro del paisaje o se identificó con el resto de las familias que habitaban el lugar, transformándolo también desde entonces, porque, sin duda, la figura intelectual en la que se acabó convirtiendo el entonces pobre aprendiz de escritor impregnó aquellos modestos lugares con su presencia y su historia. Analiza también la relación de aquel espacio, mítico ya hoy, con sus dos primeras obras y con la inquietud intelectual y vital que por aquellos días ocupaba al autor: las reflexiones de Uno y el Universo y la problemática tan delicada de El Túnel: el choque entre la metafísica existencial y la realidad, escenificado a través de una trama melodramática, habitual en el siglo XIX, pero que él supo actualizar transformándola en un relato urbano y, en cierto modo, policial.



El Ernesto Sábato de Sobre héroes y tumbas (1961), que tanto sorprendió en la España de los años setenta elevando a su autor a la categoría de figura señera de las letras hispánicas, estaba gestándose ya bajo aquella pequeña higuera providencial de El Pantanillo.