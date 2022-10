El «Jack Sparrow» de Carlos Paz, el más buscado por los turistas

La ciudad de Carlos Paz siempre se caracterizó por sus espectáculos y artistas callejeros, los cuales concentran la atención de grandes y chicos en la peatonal. Matías Fernuchi tiene 41 años, es actor y músico y desde hace un año, viaja desde la localidad de Saldán para ponerse en la piel del querido «Jack Sparrow».

En una nota concedida a EL DIARIO, contó que luego de la pandemia las cosas se pusieron duras para él y su familia y decidió salir a la calle a ganarse la vida con el entrañable personaje de «Piratas del Caribe». «Soy profesor de teatro, músico y en esta búsqueda constante que uno hace de uno mismo, decidí que quería hacer lo que me apasionaba"; aseguró.

"Hace un año y medio que estoy en la calle, comencé luego de la pandemia y ante la necesidad. Los artistas fuimos los primeros en ser cancelados y los últimos en ser habilitados. Me dedico al arte desde siempre, busco aprender música y teatro y me nutro siempre. Hice obras de teatro en diferentes escenarios, siempre en la Provincia de Córdoba y tengo amigos que viajan a otras provincias y viajo con el personaje a probar suerte"; afirmó.

"Elegí a Jack Sparrow porque es un personaje que me gusta mucho. Tiene algo tan carismático y me siento muy representado, al estar metido en el personaje, puedo contestar cosas como lo haría él, improvisando. Es un personaje para toda la familia y me he encontrado con cosas mágicas, como ver niños con los ojos llorosos pensando que sos el verdadero»; reconoció Matías.

"La pandemia nos puso en un momento de despertar a todos y en esa búsqueda, las personas han tomado decisiones que tienen que ver con la felicidad de cada uno. La primera vez que vine fue porque no tenía para comer, salí porque no tenía otra y así fue mi primera vez. La idea era sacar para comer y volver con mi familia, pero nos fue tan bien que nos quedamos los tres comiendo y paseando. Lo mejor de salir a la calle es que la gente viene con una cara y se va con otra»; concluyó.