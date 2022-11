Taylor Swift, primera artista en ocupar los diez puestos del ranking Billboard

EE.UU. Taylor Swift ingresó en la historia al convertirse en la primera artista en ocupar de manera simultánea los diez primeros puestos del ranking Hot 100 que desde hace 64 años elabora la prestigiosa publicación especializada Billboard en Estados Unidos.



La estrella pop posicionó a diez canciones de su nuevo disco "MIdnights", el décimo en su carrera, en este ranking, a la vez que las tres restantes que completan la placa también participan de un listado que se extiende hasta los 40 temas más escuchados.



"10 sobre 10 del Hot 100??? En mi décimo álbum??? Estoy en un caos", escribió la artista en su cuenta oficial de Twitter al conocerse la novedad.



Hasta ahora, el único artista que se había acercado a esta hazaña había sido el rapero canadiense Drake, que en 2021 posicionó nueve canciones en esta codiciada lista.



En lo más alto del ranking



"Anti-Hero" es la canción de Taylor Swift que encabeza esta nómina, que por orden de aparición es seguida por "Lavender Haze", "Maroon", "Snow on the Beach" -junto a Lana del Rey-, "Midnight Rain" , "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid", "Karma" y "Vigilante Shit".



"Midnights" había sido publicado el pasado 21 de octubre y desde el primer día se ubicó en la cima de los principales álbumes, y convertirse en el disco más reproducido en un día.



Según había contado en su momento la propia artista, los 13 temas que conforman la placa narran la historia de 13 noches de insomnio padecidos por ella.



El disco devolvió a Taylor Swift al terreno del pop, luego de una serie de trabajos en los que había explotado su faceta folk.



En tanto, la figura estadounidense también está logrando un gran éxito con la reedición de sus seis primeros discos, los cuales relanzó para poder manejar sus derechos de autor.