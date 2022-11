Renovado y con algunas importantes «bajas», vuelve el elenco de Sin Codificar

Buenos Aires. Aunque con algunas importantes «bajas», los integrantes del popular programa humorístico «Sin Codificar» volverán a la televisión, ahora bajo el nombre de «Decodificados».



El exitoso ciclo no sale al aire desde 2019 y según se supo, ahora regresará de la mano de Flow y en un principio contará con solo seis episodios de 35 minutos de duración.



Volverán a ser protagonistas Yayo Guridi, Pachu Peña, Pichu Straneo, Migue Granados, Nazareno Móttola, “Éber Ludueña” (Luis Rubio), aunque también habrá nuevos integrantes como “Caro Pardíaco” (Julián Kartun), Marcelo Ruíz Díaz, Ricardo Streiff, Nancy Gay, Walter López y Marina Castillo. Además, se suman el comediante Lucas “Luquitas” Rodríguez y “Dicky del Solar”, el polémico personaje creado por el también humorista Ezequiel Campa en la que interpreta a un rugbier de comentarios grandilocuentes y escasa empatía con los que no pertenecen a su círculo social.



Entre las figuras anunciadas llama la atención que no aparezcan Diego Korol, Martín Campilongo y Pablo Granados tres miembros históricos del programa y que las audiencias identifican con esa propuesta. Teleshow se comunicó con el conductor de Korol esperanza que con sinceridad contestó: “La verdad no me llamaron para participar, me enteré por mis amigos que me mandan mensajes para felicitarme porque parece que hay una foto de promoción dando vueltas donde aparezco”. Aclaró que “les deseo lo mejor obvio!” y cerró con humor “Igual yo miro todos los videos por YouTube. Es lo mismo, es gratis y están mucho más jóvenes y lindos. Buen Mundial para todos”.