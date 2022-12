Murió Shirley, la viuda de Charlie Watts

Reino Unido. Shirley Watts, quien estuvo casada con el baterista de los Rolling Stones Charlie Watts desde 1964 hasta su muerte el año pasado, murió después de una breve enfermedad, según un comunicado de su familia. Ella tenía 84 años.



El comunicado dice: “Es con gran tristeza que Seraphina, Charlotte y Barry anuncian la muerte de su querida madre, abuela y suegra Shirley Watts. Shirley murió en paz el viernes 16 de diciembre en Devon después de una breve enfermedad rodeada de su familia."



“Sus hermanas Jackie y Jill, y su hermano Stephen, también la extrañarán con tristeza. Reunido ahora para siempre con su amado Charlie.”.



La pareja se convirtió en un símbolo de la estabilidad marital en el desenfrenado mundo del rock, incluso cuando Charlie tocaba la batería para una banda que era de las más famosas de la historia de la música. Shirley y Charlie se conocieron en 1961 cuando ambos estudiaban en el Royal College of Art y se casaron, inicialmente en secreto, tres años después.



El matrimonio inicialmente mantuvo las nupcias en secreto incluso para sus compañeros de banda, quienes estaban furiosos cuando se enteraron por primera vez.



“Él no quería que la banda lo supiera porque le tenía miedo a Andrew (Oldham) y todo eso”, dijo el bajista de los Stones, Bill Wyman, en la biografía reciente de Watts “Charlie's Good Tonight”. “Entonces lo mantuvieron en secreto durante unas tres semanas, [luego] la prensa lo publicó. Todavía lo negó durante los primeros días, y luego lo admitió y todo estuvo bien”.



En cuanto al público, Wyman recordó que Charlie fue confrontado por un reportero del Daily Express de Inglaterra. “Niego enfáticamente que esté casado”, respondió. “Haría mucho daño a mi carrera, si la historia se difundiera”. Sin embargo, Shirley decidió no mentir. “Hace un año que queríamos casarnos y simplemente no nos atrevíamos”, dijo. “Pasaron los meses y decidimos que ya no podíamos vivir separados. Estoy terriblemente feliz de ser la esposa de Charlie. Es simplemente maravilloso."



Nacida como Shirley Ann Shepherd, estudió escultura en el Royal College of Art, donde conoció a Watts, que estudiaba diseño gráfico y también trabajaba como músico de jazz a tiempo parcial. Su única hija, Seraphina, nació en 1968 y la familia se mudó a una casa rural en Devon (y vivió en Francia durante los años del exilio fiscal de la banda), donde Shirley fundó una granja de caballos de clase mundial. Se convirtió en una reconocida criadora y presentadora de caballos árabes.



“Es una mujer increíble”, dice Charlie en el libro sobre Shirley. “Lo único que lamento de esta vida es que nunca estuve lo suficiente en casa. Pero ella siempre dice cuando salgo de la gira que soy una pesadilla y me dice que vuelva a salir.”