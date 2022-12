Paranormales: Una obra de teatro sobre una fuerte historia de vida

El próximo 3 de enero se estrenará la comedia dramática «Paranormales» en la ciudad de Carlos Paz. De la mano del director Adrian Vocos y con seis artistas en escena, la obra se encuentra basada en una fuerte historia de vida y debutará en la sala del Teatro Acuario luego de su éxito en la calle Corrientes.

En el año 2017, un grupo de padres de una escuela de la localidad de Merlo, se reunió en secreto para que un niño de 4 grado con Síndrome de Asperger fuera apartado de la institución. La directora organizó el encuentro secreto en su casa y un verdadero escándalo se desató cuando se conocieron los mensajes celebrando su expulsión.

Adrián Vocos contó en una entrevista con EL DIARIO: «La obra es de Matías Defederico y Daniel Veronese y se presentó en la calle Corrientes. El año pasado hicimos «Bajo Terapia» (que ganó un premio Carlos como mejor libro), ellos me permitieron leer la obra y nos atapó la historia. Venimos trabajando con espectáculos que generen una crítica y con «Bajo Terapia» hablamos de la violencia a las mujeres. Ahora, estamos con Paranormales, una comedia que habla de una historia de un niño con Asperger y como un grupo de padres lo quiere expulsar de un colegio. Se tomó esto no sólo para hablar del síndrome en sí, sino de la discriminación en el sistema educativo, de la exclusión y los profesores que no están capacitados».

«Antes de estrenar, hemos tenido charlas con psicólogos e invitamos a padres con niños con Asperger que se veían completamente reflejados y agradecidos con la obra. Los actores son más jóvenes que los padres y están felices de trabajar esto a través del humor, ellos entendieron muy bien la idea y se investigó y se habló de vivencias de discriminación»; completó.