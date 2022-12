Red Hot Chili Peppers rompe récords en YouTube

EE.UU. Los Red Hot Chili Peppers estuvieron en las bocas de todos hace apenas unos días al anunciar su gira para el 2023, con más de 23 fechas y artistas invitados de primer nivel como The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat y King Princess. No habían terminado las repercusiones acerca de este mega tour por Europa y Estados Unidos cuando uno de sus temas más populares de todos los tiempos rompió el techo histórico para una banda de Los Ángeles en Youtube.



Luego de haber lanzado no uno, sino dos álbumes (“Unlimited love” y “Return of the Dream Canteen”) y de haber terminado una gira por Europa y Estados Unidos, este año parece terminar todavía más arriba para la banda compuesta por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante. Es que Red Hot Chili Peppers no solo continúa acumulando éxitos por sus nuevos temas y shows, sino también por sus clásicos.



“Californication”, el videoclip donde se puede ver a los integrantes de la banda convertidos en avatares e inmersos en un videojuego, alcanzó las mil millones de reproducciones en Youtube y alcanzó este año un promedio diario de 290 mil vistas en esta red social.



“Californication” fue publicado como sencillo en el 2000, pero había sido conocido un año antes con el lanzamiento del album homónimo, donde ocupaba el sexto lugar en la lista de temas. La canción alcanzó el puesto 69 en la lista de Billboard Hot 100 de Estados Unidos, el 16 en las listas del Reino Unido, mientras que alcanzó el primer puesto en las listas estadounidenses Mainstream Rock Tracks y Modern Rock Tracks.



El videoclip de “Californication” fue dirigido por Jonathan Dayton y Valerie Faris, dura 5 minutos y 21 segundos, y fue subido a Youtube en 2009. Simula ser un videojuego desde el punto de vista del jugador, donde este puede elegir distintos personajes, los integrantes de la banda. Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante, en sus versiones avatar, realizan distintas hazañas en lugares emblemáticos de California, como el Puente Golden Gate y Hollywood, sufren un terremoto y terminan en el centro de la tierra, donde tocan un un cubo levitante y luminoso y se convierten en humanos.



El video alcanzó una repercusión enorme y le significó a la banda la nominación a 5 premios de los MTV Video Music Awards en el año 2000, incluyendo Vídeo del Año, aunque finalmente obtuvo 2: Mejor Dirección Artística y Mejor Dirección.



Flea, Anthony, Chad y John tienen una agenda de lo más apretada para 2023. Los dos primeros meses del año harán una gira por Australia y Nueva Zelanda, mientras que el 29 de marzo en Vancouver comenzarán su tour de más de 20 fechas por Estados Unidos y Europa, que terminará con un recital en 23 de julio en Glasgow.