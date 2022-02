Ángel Carabajal contra Flavio: «Stravaganza es una copia que salió bien»

Flavio Mendoza acababa de consagrarse con el «Carlos de Oro» por la vuelta de Stravaganza y volvió a encender la polémica en Villa Carlos Paz. El rubio subió al escenario montado en los Jardines Municipales y aseguró que era «el mejor espectáculo en la historia del teatro nacional argentino». La respuesta no tardó en llegar y el primero en salirle al cruce fue Ángel Carabajal, creador de América Show.

En diálogo con EL DIARIO, Ángel Carabajal dijo sobre los premios: «Fuimos con mucha alegría y ganar de encontrarnos con otros artistas, sabíamos de la competencia de este año y teníamos menos expectativas. Zaúl Showman se llevó un premio y también ganamos Mejor Escenografía y Mejor Sonido de Espectáculo, me hubiese gustado que gane nuestra pareja de baile. El próximo año, vamos volver con Bien Argentino».

«Escuché atentamente el discurso de Flavio, venía muy bien y creo que la cagó cuando dijo que su espectáculo era mejor que todos. Además, nosotros los pichones estamos aprendiendo. Él no puede decir eso, no se puede apañar las boludeces que dice. Su espectáculo es una copia más que salió bien y ojalá que le de muchos años más de vida, no es el mejor espectáculo. Para mí, fue mejor lo que hizo (Aníbal) Pachano que Stravaganza y considero que hay muchos espectáculos que no tienen pileta y por eso no son inferiores. Si así fuera... ¿cómo le va a hablar a sus colegas?»; aseguró.

«El arte no tiene comparación, eso ya fue y creo que él tiene que dejar el ego de lado, porque cuando dijo eso no lo aplaudió nadie. Que siga participando, nosotros vamos creciendo en nuestro espectáculo»; completó.