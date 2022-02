El premio «Chango Juárez» fue para Los Can Can

El premio “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés fue para Los Can Can que competían con Eran 5 hermanas y ella no era muy santa; Quien nos manda hacer Teatro; Drácula, pensionado; y Las Joyas del Sol.

"Felices de representar a Córdoba y ponerlos en lo más alto con el humor que nos caracteriza. El vínculo con el público es maravillos, agradecidos a toda la prensa que siempre apoya a los artistas independientes" aseguraron.

"Tenemos toda la ilusión porque enero fue increíble para nosotros. la gente esta eligiendo esta forma de pago a la gorra y estamos muy agradecidos a ellos" aseveraron.