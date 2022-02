Los looks de los famosos en la alfombra roja de Carlos Paz

Los artistas vivieron anoche la ceremonia de los premios «Carlos 2022» y hubo looks de los más diversos. Los distintos elencos que hacen temporada en Villa Carlos Paz se lucieron en la alfombra roja y hubo algunos que sorprendieron por su osadía y otros que apelaron a sobriedad y la elegancia.

La ceremonia que premia lo mejor del teatro se llevó adelante en los Jardines Municipales y tuvo a Stravaganza como ganador del «Carlos de Oro», «Una comedia en el hotel» ganó el Carlos de Plata, Aníbal Pachano se llevó el «Carlos Consagración» y el Oficial Gordillo se quedó con el «Carlos de la Gente».

Andrea Rincón, Noelia Marzol, Iliana Calabró, Gladys la Bomba Tucumana, Celeste Muriega y Lucila Juárez se llevaron todas las miradas en la pasarela por su elegancia, mientras que Pedro Alfonso, Aníbal Pachano, Camilo Nicolás, Esteban Prol, Omar Suárez (con su saco blanco), el cantante Ángel Martín, el Oficial Gordillo, Matías Alé, José María Muscari, Fredy Villarreal y Fabián Vena se destacaron por su elegancia.

Georgina Barbarossa se lució con un blanco y Natalia Pastorutti de negro.

Los más extravagantes fueron Diego Reinhold con un outfit bien de verano, Pablo Rey con un vestido y plumas, Alejandro Müller con su look escocés, el bailarín Facundo Mazzei con un atuendo indio, Pirulo, Gerardo Coniglio y Mauro Villaverde con su traje blanco con pintas negras, el elenco de Dinamita, Diego Sorba caracterizado como Beto, el bombero, el look osado de Mónica Farro y May Alexander y Flavio Mendoza con un traje que parecía una pintura moderna.

Precisamente, el look del protagonista de la obra que se llevó el máximo galardón de la noche, motivó un contrapunto con el periodista Jorge «Pocho» Elena que se calzó un traje azul rústico. En las redes sociales hubo un debate para analizar cuál de los dos estaba mejor vestido para la ocasión.