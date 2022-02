L-Gante: «Mi vida sigue, no me voy a enfocar en la gilada»

Buenos Aires. La Policía Bonaerense allanó ayer la casa del cantante de cumbia 420 L-Gante, luego de la denuncia de algunos de sus vecinos de General Rodríguez tras un confuso episodio en el que aseguran el músico disparó un arma de fuego luego de acusar a una persona de su barrio de haber entrado a su casa a robarle, y poco más tarde hizo declaraciones a la prensa en compañía de su abogado, Alejandro Cipolla.



En el allanamiento sólo se encontro una réplica de un arma de fuego calibre 40, tras lo que se lo cito a indagatoria por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas, tanto a él como a su novia, Tamara Báez.

Noticias Relacionadas Allanaron la casa de L-Gante y lo imputaron por abuso de armas y amenazas



Este viernes el exitoso cantante deberá concurrir a la indagatoria exigida por la fiscalía interviniente, en tanto su abogado se mostró sorprendido por todos estos acontecimientos, y agregó que llegaron a romper una puerta de la vivienda en presencia de la madre del denunciado.



El mismo artista subrayó el hecho de que se le pone atención a su reacción y no a quien lo quiso robar: "Con eso te das cuenta que nos están queriendo hacer un juego y... nada, que hagan lo que quieran, yo sigo siendo yo, mi vida sigue, no me voy a enfocar en la gilada", dijo.



"A mí no me van a desviar la mente ni mi forma de ser, ni que yo diga algo que no quiera decir", dijo en tono relajado al referirse a la situación que ahora enfrenta. "Para los giles me siento cada vez más importante, hay gente que me está haciendo el aguante y camina siempre conmigo. Mañana en la fiscalía vamos a ver", agregó.



"Estoy preparando un show gratis para todos y en Tecnópolis, este domingo. Seguro vamos a hacer un montón de gente y están todos invitados. Muchos no quieren que vean el verdadero poder, pero bueno, qué se yo, dejenmé tranquilo, eso les digo yo". agregó.



"Yo no me preparo nunca" señaló acerca del show que brindará en Villa Martelli. "A cara de perro -continuó- El show dura una hora y media seguro... somos alrededor de veinte personas trabajando, más todos los que están haciendo el armado del escenario y pruebas de sonido, si te ponés a pensar son varias familias, y mientras se pueda sumar más gente, lo voy a hacer, y también en lo personal todos vamos a estar."