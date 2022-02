Paulo Londra fue demandado por su ex pareja

Córdoba. Los problemas parecen no terminar nunca para el cantante Paulo Londra. Luego que comenzara a solucionar su largo conflicto con el sello discográfico Big Ligas, que lo mantuvo alejado de la música, ayer se conoció que su ex pareja le inició una demanda.



“Estoy feliz porque se vienen cosas nuevas”, escribió hace nada más que unos días el cantante cordobés Paulo Londra en su cuenta de Instagram en referencia a su inminente regreso a la música. Sin embargo, y cuando todo parece encaminarse en el plano laboral, en el ámbito personal las cosas no están bien. Separado de su ex pareja Rocío Moreno y madre de su hija Isabella de de un año y medio y de otra beba que nacerá en semanas -o días-, ella decidió demandarlo.



Ana Ronsenfeld, abogada de la joven de 23 años confirmó a Teleshow que anteayer presentaron una demanda por “compensación económica”, contra el artista. “Es por su dedicación a él y a sus hijas”, explicó la letrada en referencia a que la también influencer dejó de estudiar y no trabajó para acompañarlo y apoyarlo en las giras y para cuidar a su hija mayor que nació en julio del 2020.



Con la demanda realizada el consejero de familia deberá fijar una fecha para la audiencia entre las partes para intentar llegar a un acuerdo. Aún no hay día, pero debido a que se aproxima la fecha de parto (27 de febrero) pidieron que sea dispuesta de manera “urgente”.



Pero además de la compensación económica por haber acompañado al cantante que tiene más de once millones de seguidores en sus redes sociales, Rocío no descarta realizar también otras acciones legales, como podría ser el reclamo por alimentos, ya que él no le estaría pasando dinero para los gastos propios del embarazo y la manutención de Isabella.