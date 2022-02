Liam Gallagher volverá a Argentina en noviembre

País. El ex lider de Oasis Liam Gallagher volverá a presentarse en la Argentina. El vocalista se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 10 de noviembre para presentar ante el público porteño C'Mon You Know, su inminente tercer álbum en solitario. Habrá una preventa a partir del 15 de febrero para los clientes de un banco, mientras que los tickets generales estarán disponibles desde el 18, siempre a través de la web del estadio.



El ex Oasis llegará a la Argentina como parte de la gira de su tercer disco, que lanzará el 29 de mayo. A principios de este mes, Liam Gallagher publicó "Everything's Electric", el primer adelanto del álbum, con Dave Grohl como baterista y coautor del single.



Según declaró a los medios británicos, C'Mon You Know también incluirá una canción compuesta y grabada junto a Erza Koenig, de Vampire Weekend, y su versión de "Bless You", de John Lennon, que había grabado para los 80 años del nacimiento del exbeatle, pero nunca había tenido lanzamiento oficial.



Será la segunda presentación en solitario de Liam en Argentina luego de haber pasado por el Lollapalooza 2018.