Yao Cabrera: «Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto»

Tras el grave accidente registrado hace algunos días atrás, Yao Cabrera regresó ayer a la tarde a su casa en Villa Carlos Paz, evitó hablar con la prensa y aseguró: «Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto».

El polémico youtuber cayó desde un tercer piso, se fracturó una costilla y sufrió un fuerte golpe en su cabeza, por lo que será sometido a una serie de estudios para descartar cualquier secuela que pudiese haberle quedado.

Según se supo, se encuentra medicado con analgésicos, anticoagulantes y deberá utilizar una faja reductora. En los próximos siete días, deberá realizarse una nueva tomografía para que los especialistas puedan determinar las causas que lo llevaron a desmayarse.

En las últimas horas, el joven escribió un mensaje para sus seguidores. «Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias por el apoyo a todas las personas. Desde mis amigos, familiares, la prensa e inclusive los que me querían ver muerto. Decirles que estoy un poco asustado con lo que pasó y que por el momento no voy a dar declaraciones con lo sucedido. Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza»; posteó.

Asimismo, confirmó que buscará recuperarse y estar al máximo para enfrentar a Marcos «El Chino» Maidana en la pelea que se disputará el 5 de marzo en Dubai. «Quiero pelear el 5 de marzo en Dubai contra Maidana y eso es lo que va a pasar, en mi mente sólo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos. Un abrazo grande»; sostuvo.