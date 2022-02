Nerina Sist: «Cuando termine la temporada, me voy a casar»

La actriz Nerina Sist integra el elenco de la comedia «Mi mujer se llama Mauricio» y está viviendo una temporada cargada de emociones en Villa Carlos Paz. Tras haber superado el incendio del spa del Hotel Eleton Resort, se enfoca en el éxito teatral y adelantó que en el mes de marzo, viajará a Punta Cana y se comprometerá con el empresario Eduardo Giordano.

La pareja nació hace cuatro años y ambos sintieron que estaban para dar el sí.

«Estoy haciendo temporada con un gran elenco y me siento muy cómoda. Estoy muy feliz y lo disfruto mucho, porque volver a la comedia me hace bien y me permite despegarme del papel de vedette. Son dos cosas diferentes, acá estoy muy tranquila y hay menos competencia me parece. En la revista, es otro ritmo el que se vive detrás del escenario. En una revista, te miran la celulitis, si tenés un poco más de panza y todavía siguen existiendo esos estereotipos difíciles en la revista. Es importante que lo estereotipos se dejen de lado y dejen de mirar si te salieron estrías, una se tiene que relajar y disfrutar. Yo tengo dos hijas y estoy en otro momento de mi carrera»; contó Nerina, durante una entrevista concedida a EL DIARIO.

Consultada sobre sus planes a futuro y su relación con el empresario Eduardo Giordano, adelantó: «En marzo, me voy de viaje a Punta Cana y me caso. Me voy con mi familia y mis hijas y estoy muy ansiosa. Después obviamente, vendrá la fiesta acá y lo de allá, será algo más simbólico. Al principio no teníamos planes, pero ya convivimos y a él se le ocurrió hacer el viaje y casarnos. Estamos muy bien y muy felices, hay mucho amor».