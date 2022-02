Tras 6 años, Red Hot Chili Peppers sacará un nuevo álbum

EE.UU. Red Hot Chili Peppers anunció la salida de su nuevo disco el 1 de abril, que llevará como título Unlimited Love. Este será su primer álbum en seis años y en donde vuelven a contar con su guitarrista más emblemático, John Frusciante.



Su sello discográfico contó que este duodécimo trabajo de estudio del cuarteto californiano traerá 17 canciones. Una de ellas es “Black Summer” que se conoció en las últimas horas y que ya tiene su correspondiente video.



En una entrevista a NME, su cantante Anthony Kiedis reconoció la importancia del retorno de Frusciante al seno del grupo: “Fue el cambio más monumental en nuestras vidas”.



De su mano, indicó la nota, en este álbum vuelven “los riffs melancólicos, coros de himnos y melodías suavemente cantadas”, conectando con otros álbumes míticos en los que el guitarrista aún militaba en sus filas, como Californication (1999) y By The Way (2002).



La vuelta de Frusciante marcará su tercera etapa con los Red Hot Chili Peppers, tras los períodos compartidos entre 1988 y 1992, en sustitución del fallecido Hillel Slovak, y entre 1998 y 2008.



Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, contó hace unos años que su salida del grupo fue por la divergencia de sus respectivos intereses musicales.



Con sus manos a la guitarra, la banda superventas grabó discos míticos como Mother’s Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).