Bomba: Un romance inesperado en el verano de Carlos Paz

La cantante Gladys «La Bomba» Tucumana ha sido una de las grandes protagonistas de la temporada de Villa Carlos Paz con su participación en la obra «Cocodrilísima». Luego de los rumores de romance con un compañero de su elenco y con un empresario santafesino, ahora es vinculada sentimentalmente con un conocido periodista de espectáculos.

La rubia fue fotografiada durante la entrega de los premios «Grandes del Teatro» muy cerca del cronista Jorge «Pocho» Elena, quien en el pasado había protagonizado un romance de verano con Lizy Tagliani y con Violeta Lo Re.

Hay versiones que indican que habrían salido a cenar juntos y durante una entrevista reciente, la cantante y el periodista no escatimaron elogios delante de las cámaras. «Estoy muy feliz, todo lindo y todo bello. Tengo 56 años, me cuido mucho, no como harinas y trato de reemplazar la carne por otras proteínas. No es que yo busco, a mi me buscan los candidatos»; reconoció.

«Algo está pasando, estoy levantando chicos de entre veinte y treinta años. Son atrevidos»; aseguró.