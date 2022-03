Emotivo homenaje al productor teatral Daniel Comba

Este lunes por la noche alrededor de las 21 horas, se realizó un emotivo acto en el hall del Teatro Candilejas donde se colocó una placa con en homenaje al productor Daniel Comba.

Se lo recordó no solo por su aporte al teatro, sino también por su aporte a la sociedad y la cultura de la ciudad.

Se hicieron presentes el director de la Agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés, el intendente Daniel Gómez Gesteira, el Secretario de Turismo Sebastián Boldrini, familiares, amigos y reconocidos artistas que trabajaron del mano del productor, quienes también dijeron presente.

El empresario teatral Pitty Meresman lo recordó con unas sentidas palabras: “Daniel, hombre ejemplar, productor, referente de las temporadas teatrales una gran persona. Como dice la placa, engalanó el Teatro Candilejas desde su temporada en 2004. Lo recordaremos siempre, él amaba Carlos Paz".

Otro de los presentes fue Esteban Avilés quien afirmó: “Daniel ha sido muy importante para la ciudad y no solo para el teatro. Junto a Jorgue Guinzburg fueron quienes jerarquizaron la plaza y la llevaron a otro lugar junto a la familia Meresman. No sólo sumó en ese sentido, sino que contribuyó en otras actividades que no tienen que ver con el teatro. Lo conocí en 2011 y su aporte nos hacía falta, esa experiencia para tomar decisiones".

Para Iliana Calabro “el era un ser que tenía una entereza, una tranquilidad que lograba siempre llegar con su consejo y ayuda. Nosotros le habíamos puesto de apodo “papi Comba”, porque a las chicas las cuidaba, las seguía si las tenías que ir a buscar a un baile. El estaba acá, cuando venimos solas, lejos de las familias él estaba siempre atento. Me acercó al hospital que en ese momento estaba atrás de ese pabellón oncológico, venía con una mano de ayuda solidaria. Dani hacía funciones y los ayudaba para vender ese espectáculo. Íbamos a lugares carenciados con juguetes, y a la iglesia del Carmen llevábamos tiramisú para los más carenciados".