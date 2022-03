Claudia Piñeiro es finalista del International Booker Prize

Reino Unido. "Elena sabe", la novela de Claudia Piñeiro en la que aborda la maternidad y el derecho de las mujeres a la libertad en el de sus cuerpos, pero también la vulnerabilidad de la vejez y el peso de los mandatos; fue seleccionada en la "lista larga" del International Booker Prize, que distingue a las mejores ficciones traducidas al inglés.



En la misma selección se encuentran el escritor israelí David Grossman, la mexicana Fernanda Melchor y la Premio Nobel de Literatura polaca Olga Tokarczuk.



Así, por tercer año consecutivo una autora escritora argentina llega a las instancias decisivas de esta distinción --una de las más prestigiosas del mundo-- tras las nominaciones de Gabriela Cabezón Cámara y Samanta Schweblin en 2020 y de Mariana Enriquez el año pasado.



Piñeiro fue elegida entre trece autores de una docena de países para integrar la nómina del prestigioso galardón por la edición en inglés de su novela, publicada con el título "Elena Knowns", bajo la traducción de Frances Riddle y editada por el sello escocés Charco Press, fundado por la argentina Carolina Orloff.



En la llamada "long list" difundida este jueves por el jurado figuran también la escritora mexicana Fernanda Melchor con su novela "Páradais", el israelí David Grossman con "More Than I Love My Life" y la Premio Nobel polaca Olga Tokarczuk con "The Books of Jacob".



"Es una gran oportunidad para que más lectores del mundo anglosajón puedan leer 'Elena sabe'. El Booker es un premio enormemente importante y la lista de los finalistas impresiona porque se elige entre todo lo traducido el año anterior. Estoy feliz con la posibilidad de formar parte de la primera selección", contó Piñeiro en diálogo con Télam tras enterarse de la nominación al Booker 2022, cuyo ganador se conocerá el 26 de mayo próximo.



Publicada en Argentina en 2007, "Elena sabe" es una novela negra que da cuenta de íntimos relatos de moralidad y la desesperada búsqueda de una mujer por su libertad individual.



El New York Times la consideró "un comentario lacerante sobre la relación madre-hija, la indignidad de la burocracia, y las imposiciones del dogma religioso en las mujeres". En 2010, recibió el reconocido galardón alemán LiBeraturpreis que otorgan los lectores alemanes. (Télam)