Wanda Nara fue al recital de Maluma y le dedicó una canción a Icardi

Wanda Nara salió a pasear con sus hijas, Francesca e Isabella, y disfrutaron del Show de Maluma em París. Al respecto, la empresaria compartió fotos uy videos de las salida de chicas. En ese sentido, Wanda le dedicó una de las canciones de amor del colombiano a Mauro Icardi y dejó en evidencia que están muy bien y que el amor que siente por su marido es lo más importante. El título de la canción de Maluma “ADMV”, las iniciales de “Amor De Mi Vida”, es la que eligió Nara para dedicarle al padre de sus nenas.

A través de su cuenta de Instagram, Nara publicó diferentes videos de sus hijas viendo a Maluma, pero en medio del show, la modelo se acordó de su marido, cuando el artista cantó uno de sus éxitos y no solo que grabó la canción, sino que también lo etiquetó a Mauro para que no queden dudas.

“ADMV” es la canción que Wanda Nara le dedicó a Mauro Icardi, específicamente, la parte en la que Maluma canta “Cuando falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida”.

Además la modelo compartió un video de sus hijas cantando las canciones del artista colombiano. La menor del clan Icardi Nara se robó todos los aplausos por su onda a la hora de disfrutar de Maluma.