Marcelo Tinelli anticipó su vuelta a la televisión

Rosario. Desde que se despidió de la pantalla de El Trece el pasado 10 de diciembre, todo fue incertidumbre en torno al futuro de Marcelo Tinelli en la televisión. El conductor pasó las fiestas de fin de año en Punta del Este junto a su pareja Guillermina Valdés y su familia ensamblada y luego partió unos días a París con su cuatro hijos mayores, Mica, Cande, Francisco y Juanita. En todo momento, el hombre de Bolívar compartió con sus seguidores en las redes diferentes momentos de cada viaje, pero de trabajo, poco y nada.



Se especulaba, sí, con que seguiría en el canal de Constitución, pero no había más detalles al respecto. Hasta que este martes el propio conductor apareció de manera sorpresiva en De 12 a 14, un noticiero de Canal 3 de Rosario. En compañía de sus históricos productores Federico Hoppe y Pablo Chato Prada, habló de diferentes temas y dio unos cuantos detalles de su regreso a la televisión.



El conductor permanecía detrás de cámara cuando fue sorprendido por los conductores, Analía Bocassi y Juan Pedro Aleart, quienes lo saludaron y no resistieron la tentación de formularle algunas preguntas. Pero ni bien esbozaron el enunciado que todo el mundo televisivo quería saber, el hombre de Bolívar se anticipó a la jugada. “Volvemos”, los interrumpió el conductor y hasta puso fecha para el regreso. “20, 25 de junio”, pronosticó.



Por un momento, Marcelo dejó ahí el tema y se prestó a todo tipo de preguntas. Habló de la inminente fecha de clásicos, donde no quiso arriesgar en el siempre picante duelo rosarino y naturalmente vaticinó un triunfo de San Lorenzo frente a Huracán. Pero luego volvió a referirse al ciclo que según sus palabras en tres meses estará en el aire. “Tengo muchas ganas de que tengamos algo de baile”, vaticinó y se refirió al complejo escenario que vivió durante la temporada pasada.



“El Bailando me encanta, anduvo muy bien durante años y es muy difícil de hacer sin público. Nosotros lo tuvimos que hacer en pandemia y recién pudimos tener público en noviembre”, recordó. “También estamos viendo algunos formatos de canto, con más jurados”, agregó sin dar demasiados detalles, aunque dejó claro que seguirá en El Trece: “Ya tenemos contrato firmado para empezar en junio.



El pasado 2 de marzo, Marcelo había recordado sus inicios al frente de VideoMatch en Telefe, el germen del que se desprendieron luego programas como Ritmo de la Noche y ShowMatch: “Hoy hace 32 años que arrancábamos VideoMatch, con una gran ilusión y con muchas expectativas. Gracias a todos por apoyarnos en todos estos años. Fuimos y somos muy felices haciendo tele y estando junto a ustedes”, comenzó diciendo Marcelo y agradeció a la persona que confió ciegamente en él. “No puedo dejar de recordar a quien fue el gran mentor de todo esto”, dijo arrobando a Gustavo Yankelevich, por entonces director artístico del canal de las pelotas.



En 1995, el envío debió cambiar de nombre por problemas legales y comenzó a llamarse El Show de VideoMatch y a ocupar la franja de las 22 hs. En 2005, en tanto, el programa emigró a Canal 9 con el nombre de ShowMatch, aunque manteniendo su esencia. Y, desde 2006, pasó a la pantalla de ElTrece, dónde con excepción del año 2013 en el que no salió al aire, siguió cosechando éxitos con distintos formatos como el Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Gran Cuñado y La Academia, entre otros.



“Era una persona muy tímida. Más que tímido era cauto. Recuerdo los sweaters que tenía en escote V de una marca que era mi auspiciante, me ponía saquitos”, había contado Tinelli en diálogo con Teleshow al ser consultado sobre cómo era él cuando dio sus primeros pasos en el rol de conductor. Y agregó: “Hablaba no muy de corrido porque no quería ir muy arriba en el tono, porque me pedían que no fuera tan arriba. Así, recuerdos que no se me van a olvidar. Era un conductor de un noticiero deportivo en la noche y mirá en lo que terminé”.