Luciana Salazar reveló que le dijo a su hija cuando le preguntó quién es su papá

Luciana Salazar dio los detalles de la íntima conversación que tuvo con su hija Matilda de 4 años. Al respecto, la modelo en diálogo con un medio chileno, detalló: “Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”.

Acto seguido, contó cómo se dio la situación en la que pudo explicarle a la nena, de manera simple por qué su familia es “monoparental”. Cabe recordar que Salazar, subrogó un vientre en Estados Unidos.

Luciana relató en la entrevista: “Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó”. “Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad”, explicó Luli.

También reconoció que existieron más detalles en ese diálogo: “Hay cosas que me guardo para mí y para ella, pero le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia”.

Y además aseguró que la pequeña lo tomó naturalmente. “No se enredó; fue fácil y normal. No me iba a ponerle a explicar lo del vientre subrogado. Sé que más adelante vendrán más preguntas y ahí le daré dando las respuestas que ella necesite”, expresó la modelo.