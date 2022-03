Mercedes Morán recibirá un premio a la trayectoria en el Festival de Málaga

España. Mercedes Morán, quien recibirá el Premio Retrospectiva en el 25to. Festival Internacional de Cine de Málaga que se desarrollará entre el viernes 18 y el domingo 27 e incluirá tres películas argentinas en su programa, confiesa que este lauro "tiene un sabor muy especial y al correrse de las típicas 'ternas' me quita el peso de la competencia con otras actrices".



"Se trata de un hermoso reconocimiento que me hace sentir muy feliz y agradecida porque no se otorga por un trabajo en particular sino a todos los que hice", resalta Morán durante una comunicación con Télam.



En los fundamentos sobre el galardón que se le entregará a la actriz de "La ciénaga", el Festival de Málaga subrayó la prolífica carrera de la actriz, que entre otros reconocimientos logró cinco premios Martín Fierro, el Astor del Festival de Mar del Plata a la trayectoria y tres Konex Platino.



"La actriz argentina ha intervenido en títulos imprescindibles del cine latinoamericano de las últimas décadas", destacó en un comunicado de prensa el festival español. Morán participó en numerosos filmes argentinos destacados como "La ciénaga" y "La niña santa", ambas de Lucrecia Martel; "Luna de Avellaneda", de Juan José Campanella; "El Ángel", de Luis Ortega,, "Familia sumergida", de María Alchè; y "Sueño Florianópolis", de Ana Katz, por la que recibió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Karlovy Vary.



Además, la intérprete, de 66 años, fue convocada por el realizador brasileño Walter Salles en "Diarios de motocicleta" y por los chilenos Pablo Larraín en "Neruda" y Andrés Wood en "Araña".



“Esta distinción me obligó a pensar en cada una de las películas que hice, algo que no hago normalmente. Y me permitió viajar a cada una de ellas, recordarlas, repensar las experiencias, para terminar sintiéndome muy afortunada”, repasa Morán.



La artista de reconocidas labores en teatro y televisión añade en el mismo sentido que “me halaga mucho ser parte del cine latinoamericano porque lo considero muy vivo, muy hermoso y necesario”.