Foo Fighters, el plato fuerte en el final del Lollapalooza

Buenos Aires. Tras un sábado a pleno, Lollapalooza Argentina 2022 llega a su fecha definitiva este domingo. 200 mil personas disfrutaron lo mejor de la música actual en las primeras dos jornadas y para el gran cierre se espera la misma cantidad de público. Las puertas del Hipódromo de San Isidro se abrirán a las 11.30 horas.



Foo Fighters y Babasónicos son las bandas más fuertes de la fecha y se presentarán en el horario estelar. L-Gante, Kaytranada, IDLES, Emmanuel Horvilleur y Jhay Cortez, entre otros, serán gozados por el público del festival a lo largo de la jornada. El gran cierre, a puro baile, lo pondrá el EDM del holandés Martin Garrix desde sus bandejas calientes.

La pandemia no detuvo el ánimo de los Foo Fighters y a principios del 2021 estrenaron Medicine at Midnight, su décimo disco de estudio. Así, una de las bandas rockeras de estadio más grande del mundo, vuelve a encontrarse con su público local, que seguramente va a gozar de los temas nuevos pero también de clásicos infaltables como “Times Like These” o “Learn to Fly”.



Babasónicos es la banda más mutante, camaleónica y excitante del rock argentino. Con más de 30 años de carrera, no descansan en sus laureles y siguen dando un paso más allá con cada nueva entrega: prueba de eso es “La izquierda de la noche”, canción que editaron en octubre del año pasado como adelanto de su siguiente álbum de estudio, que verá la luz muy pronto. Antes de eso, el público del Lolla los verá en acción con un burbujeante resumen de su carrera.



Los tickets están agotados hace varias semanas y serán unas 100 mil personas quienes disfrutarán en vivo de la “experiencia Lolla”. Asimismo, el festival podrá disfrutarse en vivo por Flow, desde cualquier parte del país, a través de sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608): desde el inicio hasta el cierre, se podrán ver los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla.