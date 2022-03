La comunidad del rock expresó su dolor por la muerte de Taylor Hawkins

Mundo. Ringo Starr, Ozzy Osbourne, Brian May, Billy Idol, Slash o Gene Simmons son algunas de las leyendas del rock que se lamentaron públicamente en las últimas horas por el fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters.



"Dios bendiga a Taylor. Amor y paz para toda su familia y banda", expresó brevemente Ringo en sus redes sociales luego de conocer la noticia de que Taylor había sido hallado muerto en la habitación de su hotel en Bogotá, Colombia.



Otro que se volcó a su Twitter para despedirse fue Brian May, guitarrista de Queen: "No. No puede ser. Tengo el corazón roto. Taylor, vos eras familia para nosotros. Nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro querido hijo. Bendito seas. Te vamos a extrañar tanto".



Hawkins mantuvo una relación muy cercana con los miembros de Queen, tocó en el álbum solista de May "Another World" (1998) y fue uno de los grandes impulsores para que la banda liderada hasta su fallecimiento por Freddie Mercury fuera inducida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2001.



También participó de proyectos musicales de Slash, el brillante guitarrista de Guns n' Roses, quien escribió: "Devastado por la pérdida de nuestro amigo Taylor Hawkins, no tengo palabras para expresar todos los sentimientos que tengo por su fallecimiento. Pero mi corazón está con su familia, y su banda y amigos. QEPD Taylor".



El británico Ozzy Osbourne, célebre figura del heavy metal tanto como vocalista de Black Sabbath como por su carrera solista, dijo que Hawkins "era verdaderamente una gran persona y un músico increíble": "Mi corazón, mi amor y mis condolencias van con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fans. Nos vemos del otro lado", escribió.



Gene Simmons, bajista y cantante de Kiss, dijo estar "shockeado y triste al escuchar que Taylor Hawkins había fallecido", mientras que Billy Idol apuntó que el deceso del baterista era "muy trágico" y deseó que "descanse en paz".



Otros músicos y bandas de la escena rock en inglés hicieron publicaciones en sus redes en las primeras horas después de la noticia:



Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine y exguitarrista de Audioslave: "Dios te bendiga Taylor Hawkins. Amé tu espíritu y tu imparable poder rockero. Descansá en paz mi amigo".



Mike Portnoy, baterista y cofundador de Dream Theater: "En absoluto shock e incredulidad tras la muerte de Taylor Hawkins. Siempre he tenido tanta admiración por él. Un baterista increíble y una gema de persona con el que siempre era divertido estar. Estoy absolutamente destrozado... mis más profundas condolencias a sus compañeros de banda y familia".



La banda canadiense de rock alternativo Nickelback: "En absoluta incredulidad ante la noticia de Taylor Hawkins. Nuestras condolencias a su familia, compañeros, su equipo, sus amigos y cualquiera que haya sido tocado por la música que ha creado con Foo Fighters y tantos otros. Esto es increíblemente triste".



The Smashing Pumpkins: "Taylor Hawkins 1972-2022. Nuestro más sentido pésame a su familia, fans, y por supuesto a su banda".