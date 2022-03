Marilyn Manson, acusado de abuso por su expareja, la demandó por «falsedad maliciosa»

EE.UU. El rockero Marilyn Manson, quien ostenta una larga serie de acusaciones de diversas mujeres por violaciones y torturas físicas y psicológicas, presentó ayer una demanda contra su expareja, la actriz Evan Rachel Wood, en el Tribunal Superior de Los Ángeles por "falsedad maliciosa".



En el escrito judicial, el artista cuyo nombre real es Brian Warner, alega que Wood y “su pareja romántica intermitente” Ashley Gore lo han “elegido públicamente” como un "violador y abusador, una falsedad maliciosa" que ha descarrilado su "exitosa carrera musical, televisiva y cinematográfica ".



La presentación a la que accedió el portal Variety afirmó que Wood y Gore se hicieron pasar por agentes del FBI “falsificando y distribuyendo una carta ficticia para crear la apariencia falsa de que las supuestas 'víctimas' de Warner y sus familias estaban en peligro, y que había una orden federal de investigación criminal en curso”.



Manson solicitó un juicio con jurado y acusa a la dupla por violación de la Ley Integral de Fraude de Acceso y Datos Informáticos y suplantación de identidad a través de Internet.



La relación de pareja entre el músico y la protagonista de la serie "Westworld" comenzó en 2007, cuando ella tenía 18 años y él 36, y se extendió hasta 2010.



“Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", lo denunció por primera vez Wood en su cuenta de Instagram en febrero de 2021.