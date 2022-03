Un verano inolvidable para el «Michael Jackson» de Carlos Paz

Benjamín Luna es el «Michael Jackson cordobés» que este verano sorprendió a vecinos y turistas en el centro de Carlos Paz. El joven de 22 años, oriundo de la ciudad de Córdoba, fue una de las atracciones en el Paseo de los Artesanos y tuvo un merecido reconocimiento al término de su primera temporada de verano.

Hace algunas semanas, vivió un emotivo momento cuando el coreógrafo y productor Flavio Mendoza (quien estuvo presentándose con Stravaganza en el Teatro Luxor) se acercó a verlo y lo felicitó por su talento.

Michael o Benjamín, empezó a bailar desde muy chico siguiendo los videos del «Rey del Pop» en YouTube. Sin contar con una base de danza, se animó a preparar una performance y a presentarse en uno los paseos más visitados de la ciudad.

«Esta es mi primera temporada en Carlos Paz. Empecé a bailar desde muy chico, mirando los videos y pensaba que algún día llevaría su baile a las calles. Nunca me animé, fue pasando el tiempo y un día hice el ejercicio de preguntarle a mi niño interior qué le gustaría ser de grande. Ahí tomé la decisión y tramité el permiso municipal en el Paseo de los Artesanos», reconoció a EL DIARIO.

«Los artesanos siempre entregan premios al término del verano y me premiaron como el mejor show. Además, una de las cosas más lindas que me pasó, fue descubrir que Flavio Mendoza estaba mirando mi espectáculo. Él pasaba por el lugar y se frenó, cuando me di cuenta, estaba junto a su hijo bailando. Fue maravilloso que un bailarín como él se pare a verme y después me felicite»; destacó.