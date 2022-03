L-Gante fue denunciado por golpear a un fan

Buenos Aires. L-Gante está nuevamente envuelto en un escándalo luego de que un fanático lo haya denunciado por agresión física. Según se relata en la acusación el artista golpeó con un arma de fuego en la cabeza a un joven de 17 años que le había pedido una foto a la salida de la casa de la mamá.



La Policía fue quien asistió a la víctima y la llevó hasta el hospital de Vicente López para que se le hagan las primeras curaciones. En este contexto su abogado, Alejandro Cipolla, sostuvo que no fueron notificados de la denuncia: “Pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia, pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital”.



Según señalan desde el entorno del artista, esta acusación estaría vinculada con las denuncias previamente hechas: “Le pregunté Elián y desconoce totalmente, es claramente falso”.



Hasta el momento ni L-Gante ni su familia hablaron al respecto, pero desmiente rotundamente dicha acusación. Actualmente la denuncia quedó a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de General Rodríguez.